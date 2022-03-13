الرئيس البولندي يوقع على مشروع قانون لدعم اللاجئين الأوكرانيين

وقع الرئيس البولندي أندريه دودا على مشروع لدعم اللاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ليصبح قانونا.

وذكر (راديو بولندا) في نشرته الإنجليزية اليوم /الأحد/ أن الرئيس البولندي وقع على مشروع القانون بعدما مرره البرلمان أمس /السبت/، مضيفا أنه تم الإعلان عن تلك الخطوة من قبل رئيسة مكتب الرئاسة البولندي جرزينا إيجناتك بانديخ.

وبموجب التشريع، سيُمنح الأوكرانيون الفارون من بلادهم بطاقة رقم قومي وإقامة قانونية في البلاد لمدة 18 شهرا. كما سيسمح للأوكرانيين بالعمل في بولندا واستخدام خدمات الرعاية الصحية العامة للبلاد. وسيتمكن أطفال المدارس الأوكرانيون وطلاب الجامعات من استكمال دراستهم في بولندا.

علاوة على منح المؤسسات والأشخاص الذين يوفرون الطعام والسكن للاجئين الأوكرانيين، بدل يصل قيمته لنحو 251 يورو للفرد شهريا.

يشار إلى أن اليوم الأحد هو اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في الـ24 من شهر فبراير الماضي.

كانت بولندا قد أفادت أمس السبت إنها استقبلت مليون و596 ألف شخص فروا من أوكرانيا.