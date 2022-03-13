مسئول بالزراعة : شادر كبير بحديقة الأورمان للسلع الاستراتيجية | شاهد

أكد المهندس مصطفى لملوم ، مدير إدارة التسويق بالإدارة العامة للزراعات المحمية بوزارة الزراعة ، أن الوزارة تمتلك مخزونا استراتيجيا يكفي لفترات آمنة ، متابعا : " وزير الزراعة أطلق مبادرة خير مزارعنا لأهالينا لتوجيه منتجات الزراعة لمنافذ وزارة الزراعة مع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم " .

وأضاف المهندس مصطفى لملوم ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن هناك حوالي 170 منفذ تابع لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية ، إلى جانب منافذ أخرى يتم تطويرها ، والمنافذ المتنقلة على مستوى أنحاء الجمهورية .

وتابع "لملوم " ، أن تحديد الأماكن يتم من خلال لجان رصد الأسعار داخل الوزارة ، ويتم توزيع المنافذ المتنقلة فيها ، وتوفير السلع والمنتجات بها .

ولفت "لملوم " إلى أن هناك تنسيق على مستوى الوزارة والأحياء ، منوها : " افتتاح شادر كبير بمناسبة رمضان ضمن توجيهات الزراعة وسيكون في حديقة الأورمان بمساحة 600 متر " .

