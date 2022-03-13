ضبط كميات من الشادو والبودر بحوزة عنصر إجرامى بالقليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مروجى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدرى "الشادو ، البودر" وزنت 2,900 كيلو جرام – سلاح أبيض "سنجة"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح الأبيض للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتف للاتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.