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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب «الشعب الجمهوري»: فخورون بما حققناه.. ورفع الوعي قضيتنا الرئيسية

النائب حسانين توفيق،
النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ

عبر النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، عن سعادته بما حققه الحزب من إنجازات خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن خطة الحزب تستهدف دعم الدولة في إنجاز كافة الملفات بشكل عام، ورفع العبء عن المواطن المصري بشكل خاص.

‎جاء ذلك خلال مشاركة النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري ، في المؤتمر التنظيمي الذي عقده حزب الشعب الجمهوري بمقره المركزي بالقاهرة تحت عنوان «الشعب الجمهوري بين إنجازات الحاضر وصياغة المستقبل»، والذي حضره قيادات الحزب وممثليه في البرلمان بغرفتيه، وأمناء المحافظات وشباب الأمانة المركزية، وهيئات مكاتب أمانات المحافظات عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري على هامش مشاركته في المؤتمر أن حزب الشعب الجمهوري، كان رقماً مهماً في معادلة تنمية الحياة السياسية خلال الفترة الماضية، وكان الشارع المصري بمختلف اهتماماته وفئاته على رأس أولوياته، وتُرجم ذلك في أداء نوابه بغرفتي البرلمان، عبر استخدامهم مختلف أدواتهم التشريعية والرقابية، وكذلك لم يغفلوا دورهم الخدمي، لمساعدة الدولة في التخفيف عن أعباء المواطنين.

‎وأشاد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري بالكوادر الشبابية التي يمتلكها حزب الشعب الجمهوري، والتي كان لها دورٌ بارزٌ فيما حققه الحزب من إنجازات خلال الفترة الماضية، وقدرتهم بعد التأهيل والتدريب على حمل لواء الحزب في المستقبل القريب.

‎وكشف النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري عن أن الحزب لديه خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة، سيتم تنفيذ مراحلها تباعاً، وتستهدف ملفات بعينها كمواصلة العمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المصري، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي، عبر مركز متخصص قادرون باختلاف سيتم تعميمه على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إعداد أسطول من القوافل الطبية يستهدف الكشف عن المواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذلك برامج متخصصة أعدها كبار أساتذة الاجتماع والعلوم السياسية، للمساهمة في رفع وعي المواطنين، وغرس قيم الولاء والانتماء بالأجيال الصاعدة.

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