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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

إيران تتبنى هجوم أربيل.. تراشق بين طهران وإسرائيل في الأراضي العربية

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل

ندد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بالهجوم الصاروخي الذى أصاب عاصمة إقليم كردستان العراقية، أربيل، ليلة أمس، ووصفه بأنه "تعدٍ على أمن شعبنا". 

وقال الكاظمي في تغريدة نشرها عبر "تويتر"، إن الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل العزيزة وروع سكانها هو تعد على أمن شعبنا.

وأضاف: "تابعنا مع الأخ رئيس حكومة إقليم كردستان تطورات الموقف، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم وسنتصدى لأي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني،  أن الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، استهدف قواعد إسرائيلية سرية.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، عن تبنيه الهجمات على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بالصواريخ، مشيرة إلى أنها طالت "أهدافا إسرائيلية".

ويأتي ذلك بعدما نفي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني،  قبل قليل، علاقة إيران بقصف أربيل، فجر اليوم.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" تفاصيل الهجوم الذي تعرضت إليه مدينة أربيل اليوم..

الهجوم الصاروخي الإيراني

تعرضت محافظة أربيل، فجر اليوم، إلى قصف بعشرات الصواريخ التي أُطلقت من خارج العراق، ووجهت الاتهامات ضد إيران.

ومن جانبه أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو في تصريحات صحفية، "سقوط عدة صواريخ على أربيل، وعدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار".

من جانبه، قال وزير الصحة بإقليم كردستان سامان برزنجي، إن "انفجارات أربيل لم تسفر عن أي ضحايا او إصابات".

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن الهجوم على مدينة أربيل تم بـ 12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد.

ونقلت العديد من وسائل الإعلام عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الصواريخ التي استهدفت أربيل، انطلقت من إيران.

وأضافت المصادر أن الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل جاء ردًا على مقتل قياديين بالحرس الثوري في سوريا.

فيما نشر موقع الحرس الثوري الإيراني على تطبيق "تليجرام"، آثار الدماء جراء سقوط الصواريخ في أربيل، ويؤكد أن الهجوم استهدف موقعا إسرائيليا في أربيل.

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كما نشر صورة للقياديين المقتولين في سوريا، وتعهده بالرد على أي هجوم للعدو ضد الأمة الإيرانية.

من جانبه، وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم بأنه "عمل شائن"، لكنه أوضح أنه لم يصب أي أمريكي ولم تلحق أي أضرار بالمنشآت الحكومية الأمريكية في أربيل.

وأدان رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني، الاحد، القصف الصاروخي الذي استهدف عدة مواقع في محافظة أربيل، شمالي البلاد.

وقال بارزاني في بيان، "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع على عدة مناطق في أربيل، وأحث الأهالي على الصبر واتباع توجيهات الأجهزة الأمنية".

الصواريخ من داخل إيران تماما

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد محسن أبو النور، الباحث والخبير في الشؤون الدولية، إن  إيران أعلنت رسميا فجر اليوم أنها قصفت مواقع عسكرية في مدينة أربيل الكردية شمالي العراق، وقالت إنها لمنشآت عسكرية إسرائيلية، وهذه العملية كانت إحدى ضربتين لإسرائيل في ليلة واحدة.

وأضاف أبو النور في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إيران أعلنت عن الضربة الثانية بالتزامن مع تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية في محافظة أذربيجان ذات الأغلبية الأذرية التركية شمالي غرب إيران.

وأوضح أن القصف الإيراني تم من داخل إيران تماما كما فعلت في واقعة الرد على اغتيال قاسم سليماني يناير ٢٠٢٠م، وتمت عملية اليوم باستخدام ١٤ صاروخا من فئة جراد عيار ١٢٢ ملم قال الإعلام الأمريكي إنها استهدفت القاعدة العسكرية الأمريكية بالقرب من مطار أربيل الدولي.

إغراءات أمريكية لإيران

وأشار الباحث في الشؤون الإيرانية إلى أن الرئيس بوتين قال في اجتماع للحكومة الروسية يوم الخميس الماضي، إن الحكومة الأمريكية طلبت من إيران وفنزويلا طرد روسيا من السوق النفطية الدولية وعرضت على البلدين أن يحلا محل روسيا والتسريع بالتوصل لا تفاق نووي جديد.

 وتابع: "تجري الآن مشاورات اتخاذ القرار السياسي لحسم اتفاق فيينا النووي الخاص برفع العقوبات الأمريكية عن إيران مقابل عودة إيران إلى كامل التزامها بالاتفاق النووي وتحرير نفطها من العقوبات وضخه لأوروبا بدلا من النفط الروسي".

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ذكاء إيران في الهجوم

وأضاف أبو النور أن اليوم أثبت النظام الحاكم في إيران ذكاء لا تخطئه عين في طريقة وموعد وأسلوب الرد على هجوم إسرائيل على مواقع إيرانية في سوريا الأربعاء الماضي، لعلمه بعدم قدرة إدارة بايدن المسنة المترهلة على الرد وإفساد أجواء فيينا.

واختتم: "النظام الإيراني سيوقع اتفاقا في فيينا ويخرج منه بمحصلات جيوستراتيجية تفوق البرنامج النووي بمراحل أمنيا واقتصاديا وسيقوي ذلك موقفه الداخلي أكثر من أي وقت مضى".

التعاون الخليجي يدين الهجوم

ومن جانبه، أدان الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجوم الصاروخي الإرهابي على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، اليوم الأحد، والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية.

وأعرب الحجرف عن تضامن مجلس التعاون مع جمهورية العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها، مؤكدا على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

إقليم كردستان العراق الهجوم الصاروخي الإيراني الحرس الثوري الإيراني مكافحة الارهاب

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