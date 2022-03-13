محمد ياسين: نسعى لصعود إيليت فالكون الإماراتي للممتاز.. ومحمد صلاح الأفضل حاليا

أكد المغربي محمد ياسين المدير الفني لفريق ايليت فالكون الإماراتي أنه يسعي للصعود بفريقه للدورى الممتاز، مشيرا إلى أنه يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين الموهوبين القادرين على التأهل في اسرع وقت.

وأضاف ياسين، في تصريحات لـ صدي البلد: نقدم حتي الان مستويات قوية وجيدة في الدورى الإماراتي ونمتلك طموح عالي برفقة اللاعبين الموجودين لتحقيق الصعود للدورى بجانب ان مشروعنا تحقيق لقب الدورى الممتاز .

وبسؤاله عن مستوى المنتخب المغربي وادائه في بطولة كأس أمم أفريقيا، قال محمد ياسين: المنتخب قدم أداء قويا للغاية خلال الفترة الماضية، ولكن هناك سوء حظ لاحقنا ولا استطيع التعليق على خروج حكيم زياش من تشكيلة المنتخب لأنه هناك خلافات مع المدرب الوطني.

وأكمل: “محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا وكنت اتمنى تتويج منتخب مصر بالبطولة الأفريقية ولكن منتخب السنغال يستحق اللقب خصوصا وانه لعب مباراة قوية في النهائي”.

وأعرب عن تمنياته أن ينتقل مشروع ايليت فالكون إلي المغرب لأنه بالتأكيد سيساعد اللاعبين المغاربة على تطوير أدائهم وتسويقهم بشكل قوي وجيد في الدوريات الأوروبية .