شوبير: بيان من ليفربول بشأن إصابة محمد صلاح

زف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشري سارة للجماهير المصرية بشأن إصابة محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب امس في مباراة ليفربول وبرايتون.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر ”: “ليڤربول سيصدر بيانا اليوم بخصوص حالة صلاح الحمد لله الأمور مطمئنة”.

أسطورة لن تتكرر .. 15 هدفا تفصل محمد صلاح عن لقب هداف ليفربول التاريخي فى البريميرليج

حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا على نظيره فريق برايتون بثنائية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس السبت فى إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

سجل هدفي الريدز الكولومبي دياز واضاف محمد صلاح ثاني الأهداف من ركلة جزاء.

ووصل محمد صلاح نجم الريدز إلى الهدف رقم 115 في البريمرليج مع ليفربول وينقصه 4 اهداف فقط ليتخطى مايكل اوين النجم الإنجليزي.

محمد صلاح ينقصه 15 هدفا فقط ليحطم رقم روبي فاولر ويصبح اكبر هداف لليفربول في تاريخ البريمرليج.

وأثارت إصابة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول خلال مواجهة برايتون، أمس السبت، قلق الجماهير المصرية، حيث جاءت قبل أيام قليلة من مباراتي المنتخب الوطني أمام السنغال، المقرر لهما نهاية شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وجلس محمد صلاح على أرضية الملعب في الدقيقة 64 من عمر المباراة “دون أن يلتحم مع أحد”، وذلك بعد 3 دقائق فقط من تسجيلة هدف ليفربول الثاني، واستدعى الجهاز الطبي لفحصه.

وغادر محمد صلاح أرضية الملعب وتوجه للنفق المؤدي لغرف تغيير الملابس، وحل البرتغالي دييجو جوتا بديلا له.

ذكرت بعض التقارير الصحفية، أن إصابة محمد صلاح أسفل الساق.

كلوب يطمئن الجماهير المصرية

طمأن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الجماهير المصرية بشأن إصابة محمد صلاح قبل مواجهتي السنغال.

قال يورجن كلوب في تصريحات عقب مباراة برايتون:" ، محمد صلاح يعتقد أنها ليست إصابة خطيرة للغاية لكننا سنرى."

وأضاف: "يعتقد أنه أُصيب عندما حاول ضرب الكرة وتم صده في إحدى الهجمات، لقد امتدت القدم بشكل طفيف."

وزاد:" لكن يمكنك أن ترى عندما يجلس محمد صلاح ، هناك شيء ليس صحيحًا بنسبة 100 في المائة، سنرى."

رغم تأكيد يورجن كلوب على أن إصابة محمد صلاح ليست خطيرة، إلا أنه لم يتحدد حتى الآن موقف محمد صلاح مع المشاركة مع منتخب مصر أمام السنعال يومي 25 و 29 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يخضع محمد صلاح لمزيد من الفحوصات الإضافية خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في لقاء آرسنال المقرر لها الأربعاء المقبل، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، بفارق 8 أهداف عن زمييله البرتغالي دييجو جوتا والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، اللذان يتواجدان في المركز الثاني.