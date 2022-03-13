عاجل
غدا .. انطلاق القافلة الطبية المجتمعية بمدينة مرسى مطروح أخبار التعليم .. معهد تيودور بلهارس ينجح في استخدام القواقع البحرية لقياس التلوث البيئي.. و«الخشت» يفتتح أحدث وحدة لعلاج أمراض الأمعاء التخصصية بمستشفى قصر العيني إسعاد يونس تنعى أنيسة حسونة: رحتي فين.. كنت جيالك أشوفك إزالات فورية لحالات تعد رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بأشمون  مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.. رئيس الوزراء هو من يأمر بإنشاء صناديق مواجهة الأخطار.. ويستهدف القضاء على التعددية التشريعية المضطربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: بيان من ليفربول بشأن إصابة محمد صلاح

صدى البلد

زف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشري سارة للجماهير المصرية بشأن إصابة محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب امس في مباراة ليفربول وبرايتون.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر ”: “ليڤربول سيصدر بيانا اليوم بخصوص حالة صلاح الحمد لله الأمور مطمئنة”.

أسطورة لن تتكرر .. 15 هدفا تفصل محمد صلاح عن لقب هداف ليفربول التاريخي فى البريميرليج

حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا على نظيره فريق برايتون بثنائية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس السبت فى إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

سجل هدفي الريدز الكولومبي دياز واضاف محمد صلاح ثاني الأهداف من ركلة جزاء.

ووصل محمد صلاح نجم الريدز إلى الهدف رقم 115 في البريمرليج مع ليفربول وينقصه 4 اهداف فقط ليتخطى مايكل اوين النجم الإنجليزي.

محمد صلاح ينقصه 15 هدفا فقط ليحطم رقم روبي فاولر ويصبح اكبر هداف لليفربول في تاريخ البريمرليج.

وأثارت إصابة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول خلال مواجهة برايتون، أمس السبت، قلق الجماهير المصرية، حيث جاءت قبل أيام قليلة من مباراتي المنتخب الوطني أمام السنغال، المقرر لهما نهاية شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وجلس محمد صلاح على أرضية الملعب في الدقيقة 64 من عمر المباراة “دون أن يلتحم مع أحد”، وذلك بعد 3 دقائق فقط من تسجيلة هدف ليفربول الثاني، واستدعى الجهاز الطبي لفحصه.

وغادر محمد صلاح أرضية الملعب وتوجه للنفق المؤدي لغرف تغيير الملابس، وحل البرتغالي دييجو جوتا بديلا له.

ذكرت بعض التقارير الصحفية، أن إصابة محمد صلاح أسفل الساق.

كلوب يطمئن الجماهير المصرية

طمأن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الجماهير المصرية بشأن إصابة محمد صلاح قبل مواجهتي السنغال.

قال يورجن كلوب في تصريحات عقب مباراة برايتون:" ، محمد صلاح يعتقد أنها ليست إصابة خطيرة للغاية لكننا سنرى."

وأضاف: "يعتقد أنه أُصيب عندما حاول ضرب الكرة وتم صده في إحدى الهجمات، لقد امتدت القدم بشكل طفيف."

وزاد:" لكن يمكنك أن ترى عندما يجلس محمد صلاح ، هناك شيء ليس صحيحًا بنسبة 100 في المائة، سنرى."

رغم تأكيد يورجن كلوب على أن إصابة محمد صلاح ليست خطيرة، إلا أنه لم يتحدد حتى الآن موقف محمد صلاح مع المشاركة مع منتخب مصر أمام السنعال يومي 25 و 29 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يخضع محمد صلاح لمزيد من الفحوصات الإضافية خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في لقاء آرسنال المقرر لها الأربعاء المقبل، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، بفارق 8 أهداف عن زمييله البرتغالي دييجو جوتا والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، اللذان يتواجدان في المركز الثاني.

الدوري الإنجليزي البريميرليج منتخب الأهلى المنتخب الوطني احمد شوبير ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 بالأهلي

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

طموح جديد ورغبة زملكاوية.. متى نشاهد رمضان صبحي بـ التشيرت الأبيض ؟

أول تعليق من الخطيب ومجلس الأهلي على وفاة حارس مرمى فريق 2003

وفاة النائبة السابقة أنيسة حسونة بعد صراع مع المرض

نوروفيروس.. مرض يتفشى في بريطانيا.. وتحذيرات: الكحول لا يقضي عليه

ليس بهين .. منى عبد الغني تدخل المستشفى بعد تعرضها لحادث

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

موضوعات متعلقة

بسبب الحرب.. سوزوكي توقف التصدير إلى روسيا وأوكرانيا من مصانعها بالمجر

ترشيحاتنا

الحرب الروسية الأوكرانية.. مخاوف بسبب تجنيد مقاتلين أجانب في المعارك

أمريكا تعليقا على أنباء مقتل صحفي بأوكرانيا: سنصعد الضغوط على بوتين

ام جى ترفع اسعار HS موديل 2022 بقيمة 5 الاف جنيه ..تفاصيل

بطل مصر في الإسكواش من على منصة التتويج: "تعاطف الجميع مع أوكرانيا فأين فلسطين"

شوبير: بيان من ليفربول بشأن إصابة محمد صلاح

شبح أزمة 2008 يلوح بالأفق|هل يعود الاقتصاد العالمي للسنوات العجاف قبل 14عاما؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب صادم.. عريس يترك عروسه في ليلة الزفاف

بريطانيا.. مخطط لإنشاء مدينة سكنية لاستيعاب آلاف النازحين الأوكرانيين

طريقة عمل البط في رمضان بأشهى الوصفات

بطل خارق.. أمريكي يسافر إلى أوكرانيا ويعبر الحدود لإنقاذ ابنته

فيديو

كيف أصبح شكله الآن..فنان وسيم اعتزل في بداية مشواره ليكون طبيبا مرموقا

رموز هيروغليفية كشفت اللغز.. سر قناع الموت المحير للعلماء

القلب كلمة السر .. كل ما تريد معرفته عن الموت المفاجئ “فيديو”

شنط ياسمين صبري المثيرة للجدل.. وصلت لـ مليون و300 ألف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ