شيرين رضا تطل بالأسود في أحدث ظهور

حرصت الفنانة شيرين رضا ،على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها.

وظهرت الفنانة شيرين رضا، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتديةً فستانا باللون الأسود وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وأنيقة.

وتتواجد حاليا أسرة مسلسل “شغل عالى” بطولة الفنانة فيفى عبده والفنانة شيرين رضا، في الإسكندرية لتصوير المشاهد الخارجية الخاصة بالمسلسل استعداد للعرض فى المارثون الرمضانى 2022.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل شغل عالي، الذي من المقرر أن تخوض به الفنانة شيرين رضا والفنانة فيفي عبده الماراثون الرمضاني القادم، دويتو جديدا يجمع بين البطلتين.