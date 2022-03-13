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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لزيادة نسب المشاهدة .. سيدة تتنمر على بنتها من ذوى الهمم بتطبيق تيك توك

فتاة التنمر التيك
فتاة التنمر التيك توك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" متضمناً قيام إحدى السيدات بالتنمر على فتاة "من ذوى الهمم" عن طريق تصويرها أثناء ترهيبها بإلقاء "دجاجة" تجاهها والسخرية منها.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها (فتاة "من ذوى الهمم") ، وأن السيدة التى ظهرت خلال مقطع الفيديو بصحبتها ("والدتها" ربة منزل).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة المذكورة ، وبصحبتها نجلتها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تيك توك ذوى الهمم أخبار الحوادث صدى البلد اخبار الحوادث

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