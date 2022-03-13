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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

البافتا.. لاشانا لينش تحصد جائزة أفضل ممثلة صاعدة لعام 2022

لاشانا لينش
لاشانا لينش

حصلت الممثلة البريطانية لاشانا لينش جائزة أفضل ممثلة صاعدة في حفل البافتا، بعدما قدمت رؤية جديدة بلعب دور النسخة الأنثوية ذات البشرة السمراء لجيمس بوند في فيلم No Time to Die. 

وضمت قائمة البافتا لأفضل 5 مواهب صاعدة هذا العام، مواهب استثنائية قدمت أعمالا مميزة في السينما خلال العام الماضي بحسب موقع فاريتي. 

ورشح لجائزة البافتا هذا العام 5 فنانات، هم أريانا ديبوز، هاريس ديكنسون، لاشانا لينش، ميليسنت سيموندز، وكودي سميت. 

الممثلة الأمريكية أريانا ديبوز تألقت هذا العام في موسم الجوائز عن دورها في فيلم  West Side Story، فيما لمع نجم الممثل الإنجليزي هاريس ديكنسون في The King's Man.

ولفت الأسترالي كودي سميت ماكفي الأنظار إليه بمشاركته في بطولة فيلم The Power of the Dog وكان ندا قويا للنجم الشهير بيندكت كامبرباتش، أما الأمريكية الصاعدة بقوة ميليسنت سيموندز فقدمت أداءا قويا في الجزء الثاني من A Quiet Place.

وبدأ توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز البافتا، الذي تنظمه الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.

وظهر على السجاد الحمراء كل من ليدي جاجا وسلمى حايك، بيندكت كامبرباتش وزوجته، إيما واتسون، وريبيل ويلسون وغيرهم.

كما حصد فيلم DUNE عدد من الجوائز منها أفضل صوت وموسيقى أصلية وتصوير سينمائي، ومؤثرات بصرية، فيما نال فيلم جيمس بوند NO TIME TO DIE جائزة البافتا كأفضل مونتاج. 

ولن يذاع حفل توزيع جوائز البافتا على الهواء مباشرة، لكن سيتم تسجيله وإذاعته بعد ساعات من موعد إقامته في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ويستضيف حفل توزيع جوائز البافتا الممثلة الكوميدية الأسترالية ريبيل ويلسون، التي تواجه تحديا كبيرا بسبب شائعات حول افتقادها للحس الكوميدي منذ خسارة وزنها وتغيير شكلها خلال الفترة الماضية. 

وقد يغيب عدد من النجوم والمرشحين عن حفل توزيع جوائز البافتا بسبب تداعيات جائحة كورونا، رغم تخفيف القيود على السفر. 

ترشيحات البافتا

وتصدر فيلم Dune قائمة الترشيحات بـ 11 ترشيحا، وجاء فى المرتبة الثانية فيلم The power of the dog بـ 8 ترشيحات.

وكان من المتوقع تصدر فيلم No time to die آخر فيلم فى سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة قائمة الترشيحات ولكنه حصل على 5 ترشيحات فقط إلى جانب فيلم West Side Story.

أعلنت الأكاديمية في منتصف يناير الماضي قوائم ترشيحاتها لأفضل الأعمال السينمائية المقدمة خلال عام 2021، فيما حرم فيلم سبايدر مان الجديد من الترشح في أي فئة لعدم استيفائه لمعاييرهم وبوصف آخر فهو "فاقد للأهلية".

البافتا جوائز البافتا لاشانا لينش جيمس بوند Arts Entertainment

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