5 سيارات SUV بالسوق المصري موديل 2022.. صور

يضم السوق المصري نخبة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بين موديلات 2022، حيث تقابل تلك الفئة شعبية كبيرة نسبة إلى العديد من المقاومات، مثل مساحتها الداخلية الرحبة، والارتفاع المناسب خارجيًا، مع التقنيات الخاصة بكل علامة تجارية وبحسب الفئة المطروحة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات SUV موديل 2022 بالسوق المصري.

5 سيارات SUV بالسوق المصري موديل 2022

1 – فولفو XC60 موديل 2022

تتسارع السيارة فولفو XC60 موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمينة مدتها 6.9 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 254 حصانا، وعزم اقصى للدوران 350 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات.

وتبدأ أسعار السيارة فولفو XC60 موديل 2022 من 1,010,000 جنيه حتى 1,210,000 جنيه.

5 سيارات SUV بالسوق المصري موديل 2022

2 – جيلي اوكافانجو موديل 2022

تحتوي السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 على محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي هايبرد مع محرك كهربائي EMS system وناقل حركة DCT WET من 7 سرعات، مع قوة قدرها 190 حصانا، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11 ثانية فقط.

ويتراوح سعر السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 بين 399.900 جنيه و 449.900 جنيه.

5 سيارات SUV بالسوق المصري موديل 2022

3 – شيري تيجو 7 برو موديل 2022

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة عبر علبة تروس أوتوماتيكية CVT، مع محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 154 حصانا، وعزم دوران يبلغ 210 نيوتن/متر، مع بعاد هيكلية تقدر بـ 4500 مم للطول، وبعرض يبلغ 1842 مم.

وتبدأ أسعار السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 من 365 الف إلى 395 الف جنيه.

5 سيارات SUV بالسوق المصري موديل 2022

4 – ام جي HS موديل 2022

تعمل السيارة ام جي HS موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران 169 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل حركة DSG أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من نقطة الثبات وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.6 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة ام جي HS موديل 2022 بين 431.990 و 441.990 جنيه.

5 سيارات SUV بالسوق المصري موديل 2022

5 – ستروين سي 5 ايركروس موديل 2022

تنطلق السيارة ستروين سي 5 ايركروس موديل 2022 من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.4 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 201 كيلومتر في الساعة، وتستمد السيارة أوامر التسارع من علبة تروس أوتوماتيكي سداسية السرعات بتقنية الجر الامامي.

وتبدأ أسعار السيارة ستروين سي 5 ايركروس موديل 2022 من 454.900 إلى 524.900 جنيه.