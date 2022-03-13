شغب جماهيري عقب انتهاء مباراة المغرب الفاسي والجيش الملكي

شهد ملعب مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط أعمال شغب عقب انتهاء مواجهة فريقي المغرب الفاسي والجيش الملكى.

وحسم المغرب الفاسي المباراة بهدفين نظيفين ضمن منافسات دور ال١٦ لبطولة كأس العرش المغربي

وأوضح موقع "le360"، المغربى، أن أحداث الشعب أسفرت عن إصابة عدد كبير من قوات الأمن ومشجعين.

وأضاف أنه تم القبض على عددمن المشتبه بتورطهم في الأحداث.





وأوضح الموقع أن أحداث الشغب اندلعت فور إعلان الحكم عن نهاية مباراة المغرب الفاسي والجيش الملكى، مضيفة أن بعض جماهير الفريق الأخير قامت باقتلاع الكراسي وإلحاق خسائر مادية بملعب المباراة مع رشق عناصر القوات بالحجارة واقتحام أرضية الملعب .

وأشار الموقع إلى أن جماهير الجيش الملكي لم تتقبل إقصاء فريقها من كأس العرش أمام المغرب الفاسي، وأحدثت فوضى كبيرة في الملعب، ما تسبب في إصابة عدد من قوات الأمن وأيضا أنصار الفريق العسكري.