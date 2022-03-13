عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر قبل النوم؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد تناول الجزر قبل النوم.

فوائد الجزر قبل النوم
يقدم الجزر العديد من الفوائد المحتملة للجسم، ومن فوائد الجزر قبل النوم نذكر:

1. يساعد في خسارة الوزن
من فوائد الجزر قبل النوم أنه يساعد في خسارة الوزن الزائد عن طريق تحفيز الشعور بالشبع لمدة طويلة، إذ يمكن تناوله كوجبة خفيفة في الفترة المسائية للتخفيف من الشعور بالجوع ليلًا وتجنب تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية.
2. يعزز من مناعة الجسم
يحتوي الجزر على العديد من مضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم وتقي من الإصابة بالعديد من الأمراض، كما يحتوي على فيتامين أ (Vitamin A) الذي يحارب الالتهابات وفيتامين ج (Vitamin C) الذي يساهم في بناء الأجسام المضادة.

3. يقوي العظام والأسنان
تعد تقوية العظام والأسنان أحد فوائد الجزر قبل النوم، إذ أن الجزر يحتوي على مركبات عديدة تحافظ على كثافة العظام، مثل: فيتامين ك (Vitamin K)، والكالسيوم (Calcium)، والفسفور (Phosphorus)، الأمر الذي يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

كما أن الجزر يساعد على التخلص من طبقة الجير وبواقي الطعام من بين الأسنان، ويعزز من إنتاج اللعاب الذي يساهم في الوقاية من الإصابة بتسوس الأسنان.

4. يحافظ على صحة العيون
أحد فوائد الجزر قبل النوم أنه يساعد على الحفاظ على صحة العيون لاحتوائه على مركب بيتا كاروتين (Beta-carotene) الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين أ الضروري لصحة العيون، كما يحمي العين من الإصابة بالماء الأبيض.

كما يقوم مركبي اللوتين (Lutein) وزيازانثين (Zeaxanthin) الموجودين في الجزر على الحماية من الإصابة بالتنكس البقعي والعمى الليلي.

5. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
أحد فوائد الجزر قبل النوم هو أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة، مثل: سرطان القولون، والبروستاتا، والثدي؛ لاحتوائه على مركب فالكارينول (Falcarinol) الذي يقوم بتدمير الخلايا السرطانية في الجسم.

كما يحتوي الجزر على مضادات أكسدة عديدة، مثل: مركبات الكاروتينويد (Carotenoids)، والأنثوسيانين (Anthocyanins) التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

6. يعزز من صحة الجهاز الدوراني
يعد تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية واحدًا من فوائد الجزر قبل النوم؛ لاحتوائه على البوتاسيوم الضروري للحفاظ على مستوى ضغط الدم من خلال تحفيز ارتخاء جدران الأوعية الدموية، ولاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تعمل على تقليل مستوى الكولسترول الضار في الجسم. 
 

 

الجزر الألياف الموجودة في عصير الجزر الحزر قبل النوم الجزر الطازج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة وأمطار خلال ساعات

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

الأهلي يعلن إقالة الجهاز الفني لفريق اليد

تفاصيل سقوط حارس مرمي ناشئي الأهلي من شرفة منزله.. والجيران: كان طيبا

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 بالأهلي

موضوعات متعلقة

مغذية ومفيدة.. طريقة تحضير مربى الجزر بالبرتقال

ترشيحاتنا

أبو العينين يعزي الدكتور أحمد فتحي سرور في وفاة شقيقه

إصابة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بفيروس كورونا

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة .. ونشاط للرياح حتى نهاية الأسبوع

عبدالسند يمامة يكشف سبب تراجع هاني سري الدين عن الترشح لانتخابات رئاسة الوفد.. صور

هل يجوز الصلاة في السيارة ؟.. احذر أداء الفريضة بهذه الحالة

روسيا تهدد بسداد الديون السيادية الخارجية بالروبل بدلا من الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطا بالبشاميل.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

تموين القاهرة تضبط سلعا مخزنة في المرج قبل طرحها للبيع بأسعار مرتفعة

ابنة عبد الباسط حمودة تحتفل بحفل خطوبتها

توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا في لندن.. صور

فيديو

بشرى للمواطنين .. أسعار السلع تنخفض خلال يومين.. فيديو

كرمتها السيدة انتصار السيسي.. تعرف على رحلة مرض أنيسة حسونة.. فيديو

كيف أصبح شكله الآن..فنان وسيم اعتزل في بداية مشواره ليكون طبيبا مرموقا

رموز هيروغليفية كشفت اللغز.. سر قناع الموت المحير للعلماء

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ