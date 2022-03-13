أبو العينين يعزي الدكتور أحمد فتحي سرور في وفاة شقيقه

تقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة للدكتور / أحمد فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب الأسبق، في وفاة شقيقه الأستاذ/ عباس سرور.

وقال أبو العينين في برقية عزاء عبر صفحته الرسمية: "أنعي بمزيد من الحزن والأسى الأستاذ / عباس سرور - شقيق الفقيه القانوني الكبير الدكتور / أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق الذي وافته المنية اليوم".

وتابع: "خالص التعازي وصادق المواساة للدكتور / أحمد فتحي سرور - وأسرته الكريمة .. داعيين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان، وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.