التموين: يتم إنتاج ربع مليار رغيف خبز يوميا.. فيديو

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه يتم إنتاج ربع مليار رغيف خبز يوميا.



وأضاف عشماوي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" المواطن الواحد يستهلك سنويا 182.5 كيلو جرام قمح مقسمة يوميا علي 5 أرغفة".

وتابع:" منذ 35 عام لم يتحرك رغيف العيش وهناك 32% في حالة عوز ولن يمسوا وهذا ما أكده وزير التموين".

وتابع مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،:" هناك من يسئ إستخدام الخبز التمويني وإعادة تدويره كعلف للمواشي والدجاج".