إبراهيم عشماوي: الاستثمار في الذهب الملاذ الآمن للحفاظ على الأموال.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الاستثمار في الذهب هو الملاذ الآمن للحفاظ على الأموال.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي وجه بوجود مدينة للذهب لأنه وسيلة ادخار واستثمار جيد، مشيرا إلى أن حجم تداول الذهب بين المصريين خلال العام الماضي بلغ 100 مليار جنيه وربما الضعف أيضا.

وأوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الذهب يرتبط بالمصريين منذ قديم الزمان ويرتبط بثقافتهم الفرعونية، حينما كانوا يحرصون على اقتنائه وتخزينه، مشيرا إلى أن الذهب والغذاء هما أهم عنصرين في ثقافة المواطن المصري.