ألقى نفسه من فوق منزله بسبب حبييته.. مفاجآت حول وفاة لاعب الأهلي|شاهد

حالة اكتئاب سيطرت علي الشاب زياد ايهاب حارس مرمي النادي الاهلي للناشئين بسب رفض والده الزواج من إحدى الفتيات ما أسفر عن القاء نفسه من أعلى العقار بمنطقة عين شمس".

صدي البلد يرصد تفاصيل واقعة وفاة حارس مرمي النادي إلاهلي من البداية"هنا في منطقة عين شمس كانت عقارب الساعة تشير الي الخامسة فجرا، سمع خلالها أهالي المنطقة صوت ارتطام شديد علي الفور هرعوا مسرعين الي مصدر الصوت لتكون المفاجأة العثور علي جثة الشاب زياد ملقاة علي الارض والدماء تنهمر من جسده.



مرت لحظات قليلة وسرعان ما اجتمع الأهالي علي مصدر الصوت وتم نقل الشاب الي مستشفي المطرية العام لتلقي العلاج اللازم ولكن مع مرور الوقت فارقت روحه جسده وانتقل الي الرفيق الاعلي تاركا خلفة والدته وطموحاته الذي كان يريد الوصول بها الي العالمية ويصبح نجم في محافل الكرة.

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الابتسامة لا تفارق وجهه



وقال أحد جيران الشاب زياد ايهاب حارس مرمي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله بمنطقة عين شمس، أنه شاب خلوق والإبتسامة لا تفارق وجهه دائما.



مشهور بالكابتن زيزو



وتابع، زياد مشهور في المنطقه بالكابتن زيزو، بعدما ذاع صيته في مجال الكرة ولعب في نادي انبي وبعدها انتقل الي نادي الاهلي.



النيابة العامة

باشرت النيابة العامة منذ صباح اليوم التحقيقات في وفاة زياد ايهاب حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين

حيث ورد إلى النيابة العامة بلاغٌ بدخول المتوفَّى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علو، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ناظرت جثمانه وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلاتُ المراقبة المطلة عليه، كما سألت النيابة العامة والدَيِ المتوفى وشاهدين على الواقعة، فتوصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى مرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، وفي وقت مبكر من صباح اليوم فاجأ أهله بإلقائه نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة، وقد قررت النيابة العامة نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة، ومدى إمكانية حدوثها وفقًا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات، كما كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولا لحقيقتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكان قسم شرطة عين شمس، تلقي بلاغا بسقوط شخص من شرفة عقار منزله بدائرة القسم.

علي الفور انتقل رجال المباحث، إلى محل البلاغ ، وتبين سقوط اللاعب غارقا في دمائه ، كما تبين انه اختل توازنه ليسقط قتيلا.

فيما كلف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة رجال المباحث، بسرعة الانتقال حيث تم الاستماع لشهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة محل البلاغ ، وتحرير محضر وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة وتسليمها لذويه لعدم وجود شبهة جنائية.

جدير بالذكر أن زياد إيهاب يعد من الحراس المتميزين فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ويشارك مع فريقه بشكل مُنتظم، كما أنه من اللاعبين الملتزمين داخل الملعب وخارجه.

فيما نعي الكابتن محمود الخطيب، عبر صفحة النادي الأهلي قائلا : " إنه وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية ، ينعون ببالغ الحزن والآسي أحد أبناء النادي من الشباب " زياد إيهاب " حارس مرمي فريق الأهلي لكرة القدم مواليد ٢٠٠٣ الذي وافته المنية ، ويتقدم مجلس الادارة بخالص التعازي لاسرة الفقيد وزملائه داعين المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته .. وانا لله وانا اليه راجعون " .