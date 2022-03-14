خلافات واعتذارات وكورونا ..الازمات تهدد مسلسلات رمضان

وضح أبو رية في تصريحات خاصة لصدى البلد أن أسباب اعتذاره عن الجزء الثاني من مسلسل المداح هو انه اتفق مع شركة الإنتاج على تفاصيل خاصة بالدعاية ولكنه اتفاجئ بعدم وجوده في الحملة الدعائية للمسلسل ".

وانه اتواصل مع المنتج الفني وشركة الانتاج بس هما مردوش عليه لمدة ١٥ يوم إلا في بعض الأحيان ".

وكانوا بيرسلوا ليه بعض البوسترات لاختيارها واتفاجئ بعد كدا انها منزلتش مع حملة الدعاية ؛ فقرر الاعتذار احتراما لتاريخه الفني لأنهم مقدرهوش".

وقال انه اتواصل مع النقابة ومنتظر ما ستسفر عنه الايام ؛ بس هو مش هيستكمل تصوير دوره في المسلسل.

وأكد كمال أبو رية ان الفنان حمادة هلال بطل مسلسل المداح متدخلش في مشكلته لحد دلوقت.

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