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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. انطلاق بطولة شمال أفريقيا للناشئين بالجزائر

صدى البلد

أجريت، قرعة بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم للناشئين، التي تقام في الجزائر، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر، وتونس، وليبيا والمغرب، بداية من اليوم الإثنين وحتى 22 مارس الجاري.
 

وتجرى البطولة في ملعب "عمر بن رابح" بالجزائر العاصمة، بنظام مشاركة المنتخبات الخمسة، بحيث يلعب كل فريق 4 مباريات، وأن تكون مدة المباراة 80 دقيقة، بجانب السماح بإجراء 5 تغييرات في 3 لقاءات.


وتنطلق مباريات البطولة في الجولة الأولى، غدًا، بين منتخبي الجزائر وليبيا، وبين منتخبي مصر وتونس.


وتنطلق الجولة الثانية الأربعاء المقبل بين منتخبي مصر وتونس، والمغرب أمام الجزائر، على أن تكون الجولة الثالثة يوم 18 مارس الجاري بين مصر والمغرب وبين ليبيا وتونس.
أما في الجولة الرابعة في 20 مارس الجاري، وتواجه تونس المغرب، فيما تلعب الجزائر أمام مصر، ثم يواجه المنتخب المغربي نظيره الليبي ويواجه المنتخب الجزائري نظيره التونسي في الجولة الخامسة والأخيرة، والمقررة 22 مارس الجاري.


كانت بعثة منتخب مصر للناشئين (مواليد 2006) وصلت، أمس إلى الجزائر، للمشاركة في بطولة دورة شمال أفريقيا للمنتخبات 2006، ويرأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

 

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