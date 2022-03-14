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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع رجيم لإصلاح ما أفسده الشتاء

رجيم
رجيم


مع اتخفاضات درجة الحرارة تشعرين بحاجة إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية ولكن هل زاد وزنك كثيرا خلال الفترة الأخيرة يمكنك التخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم لمكينة حرق الدهون برجيم  مضمون وسريع لمدة 3 أسابيع يمكنك تطبيقه للتخلص من كابوس الكرش إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. 


الأسبوع الأول
 

الإفطار : فول بالليمون + 1 توست سن
أو بيضة مسلوقة + ثمرة فاكهة
الغذاء 
2 قطعة من فيليه سمك + طبق أرز صغير
أو 2 شريحة لحم مشوى + طبق سلطة +5ملاعق مكرونة
أو فيليه دجاج + 3 ملاعق أرز + سلطةسناك بعد الغذاء  ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء
ثمرتين من البرتقال 

الأسبوع الثاني 
 

الإفطار :

بيض أومليت بدون زيت  +ربع رغيف سن +قطعة جبن قريش
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

كوب شاى بلبن خالى الدسم
 

الغذاء

3 أيام ..
3ملاعق أرز   + طبق سلطة + شريحتان فيليه من الدجاج أو السمك المشوى
3أيام 

طبق شوربة خصار + 3 ملاعق أرز + طبق سوتيه خصار
العشاء ..

 كوب زبادى

الأسبوع الثالث


الإفطار.. 

 

شريحتان نستو لايت +توست سن +كوب شاي بلبن خالي الدسم 
سناك بعد الفطار 

طبق من الشوفان
الغذاء  

2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

العشاء كوب زبادي+

 مشروب جنزبيل والمريمارية

السعرات السعرات الحرارية درجة الحرارة رجيم خطة الرجيم Fitness

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