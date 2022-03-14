شاهد .. أحدث ظهور لـ ملك احمد زاهر وشقيقتها على انستجرام

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر ، عدة صور لها مع شقيقتها ليلى ، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصور على اعجابهم .



وشاركت ملك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور.