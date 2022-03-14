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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مابهربش لـ مسلم تريند رقم 2 على اليوتيوب

بوستر الاغنية
بوستر الاغنية

حققت أغنية “مابهربش” لـ مسلم، تتر مسلسل “شمس” نجاح كبير جداً حيث احتلت التريند رقم ٢ على اليوتيوب منذ طرحها عبر القناه الرسمية.

تقول كلمات الاغنية: “اسمع غناكي يرد فيا الروح .. وانده عليكي بصوتي مش مسموع ..  ماشي لطريق عارف ما منه رجوع هوصل لفين .. ؟ معرفش ، و انا ازمتي .. مبهربش بشوف وشك”.

 

 ليه في القهوه و بسرح ف السما السآبعه تاخدني عينيكي لمكاني و انسى همومي و ألامي و احس معاكي من تاني طريقك شايفه عِمياني".

 

أغنية “مابهربش” كلمات وألحان مسلم، وتوزيع بيتر سمير، ومكس وماستر نور عباس.

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يذكر أن أنهى فريق عمل فيلم "شمس"، تصوير آخر المشاهد داخل إحدى أحياء مدينة الإنتاج الإعلامي.


واستغرق تصوير الفيلم شهرين ابتداءً من منتصف نوفمبر (2021) حتى منتصف يناير (2022)، وتم تصوير المشاهد بين أكثر من لوكيشن ما بين الديكور الأساسي للتصوير داخل فيلا شعيب بمنطقة الهرم، وإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت، لينتقل بعد ذلك لتصوير المشاهد الداخلية بمدينة الإنتاج الإعلامي.


يُذكر أن الفيلم من إنتاج وتأليف وسيناريو سعودي، حيث ألف الفيلم وعالجه دراميًا الدكتور طلال الطريفي، فيما كتب السيناريو فواز الخريشي، ليكون أول عمل من إنتاج وتأليف وسيناريو سعودي وتنفيذ سينمائي مصري بشكلٍ كامل، حيث تمت معالجة اللهجة وتحويلها للمصرية برؤية فنية محمد القوشتي. 

مابهربش مسلم شمس اليوتيوب مدينة الانتاج الإعلامي

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