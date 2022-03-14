ضمن حياة كريمة.. أنشطة توعوية وحملات طرق أبواب واستطلاعات رأي ميداني بالمنوفية

أشار الدكتور المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إلى أن فريق التوعية بشركة المنوفية نظم حملات توعية بقرية دنشواى التابعة لمركز الشهداء لتعريف المواطنين بأهمية مشروعات حياة كريمة وكذلك طلاب المدارس.

وأضاف نجيب ، أن الحملات شملت عدة أنشطة لتوعية المواطنين منها حملات لطرق الأبواب واستطلاع رأى ميدانى وكذلك توعية طلاب المدارس بأهمية مشروعات حياة كريمة وذلك بالمكتبة العامة بدنشواى بالتعاون مع مديرية الثقافة بالمنوفية كذلك توعية للمواطنين بمبادرة حياة كريمة ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بقرى مركز الشهداء ضمن مبادرة حياة كريمة لتعريف المواطنين بالمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها.

كما قامت إدارة التوعية بتنظيم انشطه توعوية للمواطنين ؛ شملت توضيح السلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه وكيفية الحفاظ عليها ، و ذلك لسهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة علي كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، وتطبيق قراءتي لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوي، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي.