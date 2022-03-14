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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 82 حالة تعد بالبناء المخالف علي مساحة 12 ألف متر بالشرقية

ازالة تعديات علي
ازالة تعديات علي الأراضي الزراعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال الموجه الـ ١٩ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة ٨٢ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة ١٢ ألف متر مباني و٢٤ فدان و٢١ قيراط زراعي بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ ١٩ وأسفرت عن  إزالة ٥٢ حالة تعدي بالبناء المخالف علي مساحة ١٢ ألف متر مباني و30 حالة تعدي مخالف على مساحة  ٢٤ فدان و٢١ قيراط  و15 سهم زراعي بمراكز ( أولاد صقر - ابو حماد - الابراهيمية - فاقوس - كفر صقر - ههيا - الحسينية - منيا القمح - بلبيس - مشتول السوق ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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أشار المحافظ  إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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