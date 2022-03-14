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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خريجى الأزهر: نعمل على تذليل العقبات أمام الطلاب الوافدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور عبدالدايم نصير- مستشار فضيلة الإمام الأكبر- الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، لقاء موسعا مع روابط الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، بحث خلاله أهم القضايا التى تهم الطلاب الوافدين، والعقبات التى تواجههم، وناقشهم فيها، ومحاولة وضع الحلول اللازمة لهذه التحديات حتى تسير العملية التعليمية لهؤلاء الطلاب فى طريقها الصحيح.

 

قضايا الطلاب الوافدين 


وطالب الدكتور عبدالدايم نصير من مسئولى الروابط والاتحادات الطلابية بضرورة الارتباط بزملائهم، ومعرفة مشاكلهم، وعرض تلك المشاكل بصورة سريعة، حتى يتم العمل على حلها والتيسير عليهم، موضحا لهم بأن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر،  تفتح أبوابها فى كل وقت وحين للاستماع إليهم والمساعدة فى حل أى عقبات تواجههم.

 

الملتقى الفقهي الأول للأزهر العالمي للفتوى

ينعقد غداً الثلاثاء، في تمام العاشرة صباحا ، بمركز الأزهر للمؤتمرات، الملتقى الفقهي الأول لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،  تحت عنوان "الفتوى الإلكترونية ودورها في التنمية المستدامة"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر ، أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، ولفيف من كبار علماء وفقهاء الأزهر الشريف.

ويُناقش المُلتقى عدة محاور أبرزها؛ "مدى إسهام الفتوى الإلكترونية في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030م"، و "تجديد الخطاب الإفتائي ودوره في التنمية المستدامة"، بالإضافة إلى "الفتوى الإلكترونية عند الجماعات المتطرفة وخطرها على التنمية المستدامة"، كما يهدف الملتقى إلى دعم جهود الدولة المصرية في التنمية المستدامة، والتأصيل العلمي لدور الفتوى الإلكترونية في التنمية المستدامة، بجانب تقديم خُطط ورؤى وأفكار تتعلق بالخطاب الإفتائي بما يدعم أهداف التنمية المُستدامة.

الأزهر العالمية لخريجي الأزهر الدكتور عبدالدايم نصير الطلاب الوافدين قضايا الطلاب الوافدين العملية التعليمية

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