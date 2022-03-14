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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتفقد محلات البقالة للتأكد من توافر السلع وعدم تخزينها

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع توفير السلع بالقري

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، جولة ميدانية مفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية والمجمعات الغذائية بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، والقضاء على الاحتكار، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، وضمن جهود المحافظة، للمتابعة والتنسيق على أرض الواقع لتحرك الأسعار في الأسواق أولاً بأول، بسبب تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

رافق المحافظ اللواء محمد عزت رئيس المركز، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ممثل مديرية التموين وعدد الجهات المعنية.

تابع المحافظ، الحالة العامة بأسواق المركز، من خلال المرور على عدد من المحلات التجارية للبقالة بقرية منسافيس، كما تفقد مخزن الأعلاف بقرية ابيوها، كما تفقد مطحن سلندرات ابوقرقاص الجديد، وأسواق الخضروات واللحوم والدواجن بشارع الجمهورية.

واستمع المحافظ، خلال جولته لعدد من المواطنين، للاطمئنان على قوائم الأسعار وتوفير السلع الغذائية لكافة فئات المواطنين، كما وجه المحافظ بدراسة عدد من الحالات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم لها.

مؤكداً أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتوفير سيارات متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية يتم توزيعها بالقري وتوابعها، بهدف وصول كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، بالإضافة لتنظيم العديد من منافذ البيع لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

شدد المحافظ على عدم المبالغة في الأسعار والإعلان عن الأسعار للمواطنين موضحا ، أنه تم زيادة سلسلة معارض "أهلا رمضان" من 3 معارض الى ستة معارض بمراكز المنيا وملوى وبني مزار ومغاغة وسمالوط وابو قرقاص لعرض جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، بالإضافة لإقامة معارض اهلا رمضان داخل الهايبرات الكبرى والمحلات داخل المدن والقرى بالمحافظة ، كما تم التنسيق مع الشركة المصرية للتجارة وكبار التجار، لإقامة معارض بباقي المراكز يتم من خلالها عرض السلع الاستراتيجية والأساسية والتي تهم المواطنين بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.

التنسيق التموين رمضان المنيا سمالوط المخابز السلع الغذائية وكيل وزارة الصحة اللواء اسامة القاضي قرية منسافيس

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