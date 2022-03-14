إحالة 71 موظفا للتحقيق بوادي النطرون في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

إحالة ٧١ موظفا للتحقيق

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بحملة انضباط إداري على المصالح الحكومية بنطاق بمركز وادي النطرون شملت ( الإدارة التعليمية - الإدارة الصحية - مدرسة الحمراء للتعليم الأساسي - مدرسة وادى النطرون الثانوية المشتركة و الوحدات الصحية بكفر داود و بنى سلامة و الحمراء و المركز الطبى ) ، أسفرت عن إحالة ٧١ من العاملين للتحقيق لتغيبهم و لتركهم العمل بدون سند قانوني.

هذا وقد شدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.