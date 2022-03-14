غدا.. "من أجل مصر" تنظم مارثون جري بهندسة حلوان

تنظم أسرة من أجل مصر بكلية الهندسة بجامعة حلوان، مارثون جري لمسافة ٣ كيلو متر غداً، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، وإشراف الدكتور كريم همام رائد الأسرة مدير معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي، وريادة الدكتورة نانسي مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنظيم ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب بالكلية ومسئول الأسرة.

وأشاد الدكتور ممدوح مهدي، بدور الأسر الطلابية بجامعة حلوان في تنظيم الأنشطة التي تروح عن الطلاب، وخاصة الرياضية منها التي تسهم في بناء جسد سليم معافى.

وأوضح الدكتور محمود المسلاوي، أن كلية الهندسة تولي اهتماماً بالأنشطة الطلابية بجانب الأكاديمية لما لها من أهمية كبيرة في اكساب الطلاب المهارات والخبرات.

وأكد الدكتور كريم همام، أن الأسرة ستبذل أقصى جهد لها في تقديم أنشطة طلابية متنوعه، في إطار اهتمام الدولة المصرية بالشباب وصحتهم.

هذا وتبدأ فعاليات المارثون الرياضي من الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر ساحة كلية الهندسة بحلوان.

جدير بالذكر جدير بالذكر أنه ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان "ملتقي التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشراف الدكتور حازم عطية الله المشرف العام على الملتقي ومحافظ الفيوم الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية السياحة والفنادق، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مقرر الملتقي، الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي ومنسق الملتقى.

تقام فعاليات الملتقي في تمام الساعة التاسعة صباحا يومي الاربعاء والخميس 16 : 17 مارس المقبل، بمجمع الفنون والثقافة، بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان.