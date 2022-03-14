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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مائدة من الفاكهة والخضراوات.. تايلاند تقيم احتفالا غريبا لـ 60 فيلا

فيلة
فيلة

استمتع حوالى 60 فيلا بمأدبة ضخمة من الفاكهة والخضر في متنزه للنباتات خلال اليوم السنوي للفيلة بتايلند.
 

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وحسب وكالة أنباء “رويترز” البريطانية، تعتبر الأفيال مصدرا للفخر الوطني ومعلما من معالم الهوية الثقافية لتايلند، كما تستخدم في العمل والنقل، بالإضافة إلى أنها رمز لانتصارات المحاربين والملوك في ساحات الحرب.

ويشيع هذا الحدث في أجزاء مختلفة من البلاد، ولكن بسبب جائحة كورونا والمشاكل الاقتصادية، قللت بعض المناطق من مظاهر الاحتفالات هذا العام.

وقدم متنزه نونج نوش للنباتات المدارية الواقع في إقليم تشونبوري بشرق البلاد وليمة للأفيال من قرابة طنين من الفاكهة والخضراوات على طاولة بعرض ثمانية أمتار.
 



ومع غياب السياح لفترة طويلة، أدخلت المأدبة وبعض الزوار البهجة على تلك الأفيال.

وقال كامبون تانساشا مدير متنزه نونج نوش "بالطبع، شعرت الأفيال بالملل لأنها اعتادت على الناس، هذا ما يجعل أفيالنا ودودة للغاية مع الجميع". وأضاف "الناس يستمتعون بمشاهدة الأفيال، وإطعامها، خاصة الموز الذي تحبه. كما ترون جميعها تبدو سعيدة وفي صحة جيدة".
 



ولطالما طالبت جماعات حقوق الحيوان معسكرات الأفيال في تايلند بإنهاء عروض الفيلة وركوبها، ووصفت العروض بأنها شكل من أشكال استغلال الحيوان

 

الفاكهه فيلا اليوم السنوي للفيلة

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