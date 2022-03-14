عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«التوعية الأسرية والمجتمعية» بالأزهر تواصل فعالياتها بالدقهلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

واصل برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، صباح اليوم الإثنين، حملته للم الشمل والعمل على الاستقرار الأسري والمجتمعي في محافظة الدقهلية، بعد أن اختتم فعالياته في محافظات الإسكندرية والأقصر وبورسعيد.

«التوعية الأسرية والمجتمعية» بالأزهر تواصل فعالياتها بالدقهلية

وقد بدأت فعاليات الحملة بجلسة افتتاحية بمقر المجلس القومي للمرأة حضرها الدكتور أيمن مختار - محافظ الدقهلية، والدكتور أسامة الحديدي - المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي يُشرِف على برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية ووحدة لم الشمل، والدكتورة أمل عبد المنعم - مدير عام إدارة الشكوى بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة أمينة شلبي - مقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية.

وفي بداية الجلسة رحّب الدكتور المحافظ بأعضاء وعلماء مركز الفتوى المشاركين في الحملة وبالحضور الكريم، وأثنى على هذه المبادرة الكريمة، التي يطلقها الأزهر الشريف برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، وبيّن سيادته أهمية الدّور الفعّال لهذه الجهود في استقرار المجتمع، وحفظ مقدرات الوطن.

وخلال كلمته استعرض الحديدي جهود لم الشمل وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية منذ انطلاقهما، وقال: إن وحدة لم الشمل تدخلت في ما يقرب من (75,000)من أصل (77,000) حالة نزاع تم تسجيلها على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية أو عبر الاتصال الهاتفي المباشر على الخط الساخن لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: 19906.

وقد صرح أن الوحدة أتمت بالفعل التصالح في عدد (72,000) حالة نزاع أسري منها ما كان منظورًا أمام المحاكم فى درجات التقاضي المختلفة، كما أوضح أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية يجوب محافظات مصر ويلتقي بالشباب المقبل على الزواج من الجنسين، ويعقد لهم الندوات التوعوية حول معنى الأسرة وكيفية اختيار شريك الحياة، وفنون التعامل بين الزوجين، وإدارة الخلافات الأسرية والتي بلغت 49,000 ندوة، استفاد منها ما يقرب من 4 ملايين مستفيد على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن هذه الحملة تنطلق بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتستمر في محافظة الدقهلية حتى الخميس المقبل.

 

الأزهر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية التوعية الأسرية والمجتمعية وحدة لم الشمل المجلس القومى للمرأة مركز الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يستجيب لـ الإعلامية عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفل مجدي كريم

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

توقف عمليات إنتاج هواتف آيفون وأجهزة آيباد في الصين.. تعرف على السبب

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

4000 جنيه سنويًا .. 7 حالات معفاة من ضريبة الدخل بالقانون

نورو فيروس..وباء جديد يهدد العالم بانتشاره في إنجلترا| أعراضه وطرق الوقاية

ترشيحاتنا

استهداف قافلة عسكرية خارج كييف.. الجيش الأوكراني يضرب القدرات اللوجستية للقوات الروسية

تنمية الثروة الحيوانية: لدينا اكتفاء ذاتي من الألبان ونصدر الفائض.. فيديو

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

تطور مروع.. الأمم المتحدة تحذر من نشوب صراع نووي

نانسي عجرم تطرح أحدث أغانيها "ما تعتذر" ..فيديو

التحسن يبدأ الأربعاء. الأرصاد: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة لمدة 72 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين

طريقة عمل قمر الدين عصير.. وفوائده للرجال والنساء

فيديو

اللحوم والخضراوات .. قائمة بأسعار السوق وفقا للغرف التجارية

أزمات الفنانين.. انفصال الشرنوبي عن زوجته والصاوي ممنوع من الكلام.. فيديو

حاول الاعتداء على ضحيته.. تفاصيل صادمة عن دجال حلوان

آخر 72 في فصل الشتاء.. موجة أمطار ورياح تضرب البلاد| فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ