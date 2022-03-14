واصل برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، صباح اليوم الإثنين، حملته للم الشمل والعمل على الاستقرار الأسري والمجتمعي في محافظة الدقهلية، بعد أن اختتم فعالياته في محافظات الإسكندرية والأقصر وبورسعيد.

«التوعية الأسرية والمجتمعية» بالأزهر تواصل فعالياتها بالدقهلية

وقد بدأت فعاليات الحملة بجلسة افتتاحية بمقر المجلس القومي للمرأة حضرها الدكتور أيمن مختار - محافظ الدقهلية، والدكتور أسامة الحديدي - المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي يُشرِف على برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية ووحدة لم الشمل، والدكتورة أمل عبد المنعم - مدير عام إدارة الشكوى بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة أمينة شلبي - مقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية.

وفي بداية الجلسة رحّب الدكتور المحافظ بأعضاء وعلماء مركز الفتوى المشاركين في الحملة وبالحضور الكريم، وأثنى على هذه المبادرة الكريمة، التي يطلقها الأزهر الشريف برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، وبيّن سيادته أهمية الدّور الفعّال لهذه الجهود في استقرار المجتمع، وحفظ مقدرات الوطن.

وخلال كلمته استعرض الحديدي جهود لم الشمل وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية منذ انطلاقهما، وقال: إن وحدة لم الشمل تدخلت في ما يقرب من (75,000)من أصل (77,000) حالة نزاع تم تسجيلها على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية أو عبر الاتصال الهاتفي المباشر على الخط الساخن لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: 19906.

وقد صرح أن الوحدة أتمت بالفعل التصالح في عدد (72,000) حالة نزاع أسري منها ما كان منظورًا أمام المحاكم فى درجات التقاضي المختلفة، كما أوضح أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية يجوب محافظات مصر ويلتقي بالشباب المقبل على الزواج من الجنسين، ويعقد لهم الندوات التوعوية حول معنى الأسرة وكيفية اختيار شريك الحياة، وفنون التعامل بين الزوجين، وإدارة الخلافات الأسرية والتي بلغت 49,000 ندوة، استفاد منها ما يقرب من 4 ملايين مستفيد على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن هذه الحملة تنطلق بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتستمر في محافظة الدقهلية حتى الخميس المقبل.