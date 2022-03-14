بحضور مصطفي بكري.. عزاء أنيسة حسونة بمسجد الشرطة في أكتوبر.. فيديو وصور

بدأ منذ قليل عزاء النائبة البرلمانية السابقة الدكتورة أنيسة حسونة، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، داخل مسجد الشرطة في السادس من أكتوبر.

وحرص كل من الإعلامي مصطفي بكري، وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، علي حضور العزاء داخل مسجد الشرطة، لتقديم واجب العزاء الي أسرة النائبة البرلمانية السابقة الدكتورة أنيسة حسونة.

وكانت أعلنت النائبة البرلمانية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نهي طلعت، وفاة أنيسة حسونة أمس الأحد، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد معاناة من المرض السرطان استمر 5 سنوات.

وكان آخر ظهور للنائبة أنيسة خلال حفل التكريم الذي شهدته حرم الرئيس السيدة انتصار السيسي في اليوم العالمي للمرأة، وتم تكريمها تقديرًا لدورها وجدها في العمل الخيري.

وآخر المشاريع الخيرية التي شاركت بها الراحلة تأسيس مستشفى الناس للأطفال لتقديم الخدمة المجانية للمرضى، ومن المعروف أن والدها هو المستشار عصام حسونة وزير العدل في فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كما عرفت بدورها كمدير تنفيذى سابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وهي حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

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