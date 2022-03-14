متحدث الحكومة: مبادرتا "كلنا واحد" و"أهلا رمضان" مستمرتان طوال شهر رمضان

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مبادرتي كلنا واحد وأهلا رمضان مستمرتان خلال شهر رمضان بالكامل لأول مرة، بناء علي توجيه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة.

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" اللحم الهندي متوفر بـ 55 جنيها للكيلو والبرازيلي 85 جنيها والسوداني 95".

وأشار السفير نادر سعد، إلي أن مصر لديها مخزون إستراتيجي قوي ووفير، مشيرا إلي أن هناك إعلان عن الأسعار الإسترشادية للسلع من جانب إتحاد الغرف التجارية.

وأكمل:" الحكومة لديها خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة لمواجهة الاسعار وتوفير السلع في الأسواق".

