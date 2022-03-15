رينو تكشف النقاب عن نسختها أوسترال الجديدة |صور

بعد فترة كبيرة من الانتظار والتكنهات والصور التجسسية، كشفت شركة رينو الفرنسية خلال الايام القليلة الماضية من نسختها الجديدة أوسترال، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، صاحبة التصميم المميز مع القدرات الفنية الهجينة.

رينو أوسترال

القدرات الفنية للسيارة رينو أوسترال

تأتي السيارة رينو أوسترال بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 96 كيلووات 130 حصانا بقنية هجينة معتدلة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.3 لتر عندما تقطع السيارة مسافة 100 كيلومتر.

رينو أوسترال

بينما تقدم نسخة الدفع الهجين الكلي بمحرك 1200 سي سي، مع محرك كهربائي بقوة 118 كيلووات/160 حصان، أو بقوة قدرها 147 كيلووات/200 حصان، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

رينو أوسترال

كما تحتوي السيارة رينو أوسترال على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي بقوة 103 كيلووات/140 حصانًا، مدعوم بـ 48 فولت، أو بقوة 118 كيلووات/ 160 حصانا، مع متوسط استهلاك يقدر بـ 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

رينو أوسترال

وتقدم السيارة رينو أوسترال بقاعدة عجلات طولها 2.67 متر، مع طول كلي يبلغ 4.51 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1525 لتر، مع مصابيح أمامية ذات تصميم هندسي مميز باطلالة مزدوجة، بالاضافة إلى شبكة أمامية متعددة المقاطع اسفل غطاء المحرك.

رينو أوسترال

كما دعم الصادم الامامي من السيارة رينو أوسترال بشبكات اخرى، ومنظومة من حساسات الحركة الأمامية والخلفية، مع مفهوم رباعي الابواب، ومرايات جانبية كهربائية، بينما ترتكز على جنوط رياضية مروحية الشكل، بالاضافة إلى تقنيات الحماية القياسية التي دعمت بها السيارة، وعناصر الرفاهية والتحكم.