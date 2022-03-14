محافظ الإسكندرية: لدينا اكتفاء من السلع المدعمة لمدة 4 أشهر

قال اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، إن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية متوفرة في الإسكندرية لمدة 4 أشهر، وتعمل المجمعات الاستهلاكية على توفير السلع بأسعار مناسبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية تم النجاح في إحداث توازن في الأسعار داخل المحافظة.



واستطرد اللواء محمد الشريف، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتم تنفيذ حملات يومية في الشوارع، وتم تحرير 65 قضية اليوم لمن تلاعبوا في الأسعار، وكل القضايا التي يتم ضبطها يتم ارسالها للنيابة العامة.

وكشف محافظ الإسكندرية، أنه يتم تنفيذ حملات مكثفة على المخابز لضبط أسعار رغيف الخبز السياحي، كما تم تفعيل مبادرة «كلنا مع البلد» من أجل توفير كل السلع بأسعار مناسبة.

وتابع اللواء محمد شريف، أن يتم العمل على توازن في الشارع السكندري حتى لا يفكر أي تاجر في احتكار الأسعار، كاشفا أنه تم النجاح في السيطرة على السوق بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 80%.

موضحا أن المجمعات الاستهلاكية توفر السلع بأسعار مناسبة، وتعمل وزارة التموين مع الجهات المعنية لضبط الأسواق.

وذكر محافظ الإسكندرية، أنه في الأسبوع المقبل سيتم عقد اجتماع مع مستوردي الدقيق من الخارج وتجار الدقيق لبحث كل الأمور المتعلقة بالأسعار.