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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبو العينين يعزي الأميرَين "خالد الفيصل" و "بندر بن خالد" في وفاة الأميرة "نورة بنت فيصل آل سعود"

صدى البلد

تقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المصري، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى سمو الأمير / خالد الفيصل أمير مكة المكرمة ورئيس مؤسسة الفكر العربي – في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته صاحبة السمو الأميرة/ نورة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

وقال أبو العينين في برقية عزاء عبر صفحته الرسمية: "رحم الله الفقيدة صاحبة الأيادي البيضاء والثقافة الواسعة والتي مثلت حياتها نموذجًا في عمل الخير وترك رحيلها المفاجئ صدمة في قلوب الجميع".

وتابع وكيل مجلس النواب: "خالص العزاء لشقيقها الأمير/ خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي .. والأمير / بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي، وللأسرة المالكة الكريمة .. سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

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