إيهاب أمين: كأس مصر دفعة كبيرة لاستمرار الفوز بكل البطولات

أكد إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، إن تتويج الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب الاتحاد السكندري جاء عن جدارة واستحقاق.

وأضاف إيهاب أمين أن الجميع بذل أقصى ما في وسعه للتتويج بالبطولة، خاصة أنها كانت أمام منافس قوي لكن الفوز كان من نصيبنا في النهاية.

وأوضح لاعب الأهلي أن بطولة كأس مصر لكرة السلة لن تكون الأخيرة، حيث إن الفريق يخوض أي بطولة من أجل التتويج بها.

وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي قد توج بلقب بطولة كأس مصر على حساب فريق الاتحاد السكندري، بعد أن تغلب عليه في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بنتيجة 69-65.