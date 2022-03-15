كيروش ينصح علاء وأبو جبل بتحمل انتقادات الجماهير

أكد الإعلامي محمد شبانة ان البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني تحدث مع محمد أبو جبل حارس الزمالك ومحمود علاء مدافع الفريق بعد الدخول في مناوشات مع جماهير الزمالك في مباراة الوداد التي خسرها الفريق وودع على إثرها دوري أبطال إفريقيا.



وتابع شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس : "أكد كيروش للاعبين أن الفترة المقبلة تحتاج الهدوء والتركيز، كما أن المنتخب في أمس الحاجة لدعم الجماهير، مطالبا اللاعبان بعدم التطرق للمناوشات مجددا مع الجماهير".

وواصل: " المدير الفني البرتغالي اكد علي دور اللاعب تحمل انتقادات الجماهير في حالة الهزيمة، لأن نفس الجماهير هي التي تحمل اللاعبين على الأعناق في حالة الفوز، وهذه هي الوجوه المتعددة لكرة القدم والتي يجب أن نقبلها كما هي".