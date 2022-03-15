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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفير الهند بالقاهرة: سانت كاترين تشبه جبال الهيمالايا

فودة يهدي زوجة السفير
فودة يهدي زوجة السفير الهندي الشال

قال اجبت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة إن جبال سانت كاترين تشبه جبال الهيمالايا ودعا سفير الهند سياح بلاده لزيارة شرم الشيخ وسانت كاترين. والاستمتاع بطقس رائع ومناظر خلابة  واشاد سفير دولة الهند بالاجراءات والاستعدادات لمؤتمر قمة المناخ الدولي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ .


جاء ذلك خلال استقبال  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السفير اجيت جوبتيه سفير جمهورية الهند بالقاهرة وزوجته  وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ وذلك في إطار الترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء وفتح أسواق سياحية جديدة.



وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالسفير وحرمه في زيارته الأولى لمدينة شرم الشيخ، وتمني له دائما قضاء أوقات سعيدة خلال زيارته القادمة للمحافظة.

ومن جانبه أعرب سفير الهند عن سعادته البالغة بزيارته لمدينة شرم الشيخ  وأثنى علي الإجراءات والاستعدادات التي تتم حاليا بشرم الشيخ استعدادا للاجتماع 27 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27.

و سعادته لزيارة مدينة وسانت كاترين مبدياً اعجابه الشديد بما رآه بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين خلال زيارته لها اليوم .

وأثنى السفير علي العلاقات الوطيدة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وابدى الاستعداد لزيادة وتوطيد العلاقات مشيرا ان هناك مناطق متشابهة بين البلدين منها منطقة جبال الهيمالايا التي تشابه مع جبال مدينة سانت كاترين .

وأعرب المحافظ عن تطلعه لزيارة السياح الهنود الي مدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وزيادة التبادل السياحي ، ودعا  المحافظ السفير الهندي  وحرمه لحضور الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في الذكرى الـ 33 لاسترداد طابا بالتحكيم الدولي  واهدي المحافظ زوجة السفير الشال البدوي الشهير الذي تطرزه السيدات البدويات كما اهدي السفير الهندي درع المحافظة .

وكان السفير قد قام بزيارة لعدد من المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ، وقام بزيارة لدير سانت كاترين اليوم معرباً عن سعادته وإعجابه بما رآه خلال الزيارة.
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فودة يستقبل السفير الهندي

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السفير الهندي بسانت كاترين

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اللواء خالد فودة سفير الهند الشال البدوي سانت كاترين الهيمالايا

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