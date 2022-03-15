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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حفله بالرياض.. مروان بابلو: جمهور السعودية العزيز تشرفت بصحبتكم.. صور

صدى البلد

شارك مغني الراب مروان بابلو جمهورة صور من حفله في موسم الرياض عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

وكتب"بابلو": جمهور السعودية العزيز تشرفت جدا بصحبتكم اليوم، وأتمنى تكونوا انبسطوا:".

تواجد أيضا بالحفل مغني الراب ويجز، وأثار جدلا بظهوره بملابس غريبة.

حيث ارتدى  شورت باللون الموف وجاكيت باللون الأخضر وقميص باللون البيج، وهو ما وصفه الجمهور بأنه مظهر غير متناسق.

شورت وجاكيت أخضر.. ويجز يثير جدلا بملابسه في حفل السعودية

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وحرص ويجز على تقديم عدد من أشهر أغانيه بالإضافة إلى أغنيته الأخيرة "البخت" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وكانت قد  تصدرت أغنية "البخت" لويجز المركز الأول على موقع يوتيوب بعد 15 يوما من طرحها ، حيث تخطت الأغنية حاجز الـ 22 مليون مشاهدة.

وأثار ويجز جدلاً كبيراً حول موضوع الأغنية الحزينة التي تختلف عما قدمه مغني الراب مؤخرًا، من كلمات وألحان مبهجة، لكنها تؤكد على تصريحاته السابقة بأنه يكتب تجاربه الشخصية.

جاء ذلك بعد حوالي شهر من تصدر النجم أحمد مكي، وويجز التريند بأغنية إعلانهما الجديد لصالح إحدى شركات المحمول والتي تحمل عنوان "أقوى ميكس" وذلك على موقع الفيديوهات"يوتيوب".

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