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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شورت وجاكيت أخضر.. ويجز يثير جدلا بملابسه في حفل السعودية

ويجز
ويجز

أحيا مغني الراب ويجز حفلا مساء أمس الإثنين ضمن فعاليات موسم الرياض، وأثار جدلا بظهوره بملابس غريبة.

حيث ارتدى  شورت باللون الموف وجاكيت باللون الأخضر وقميص باللون البيج، وهو ما وصفه الجمهور بأنه مظهر غير متناسق.

وحرص ويجز على تقديم عدد من أشهر أغانيه بالإضافة إلى أغنيته الأخيرة "البخت" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

لمدة 15 يوما.. ويجز يحتل التريند الأول على اليوتيوب

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وكانت قد تصدرت أغنية "البخت" لويجز المركز الأول على موقع يوتيوب بعد 15 يوما من طرحها ، حيث تخطت الأغنية حاجز الـ 22 مليون مشاهدة.

وأثار ويجز جدلاً كبيراً حول موضوع الأغنية الحزينة التي تختلف عما قدمه مغني الراب مؤخرًا، من كلمات وألحان مبهجة، لكنها تؤكد على تصريحاته السابقة بأنه يكتب تجاربه الشخصية.

جاء ذلك بعد حوالي شهر من تصدر النجم أحمد مكي، وويجز التريند بأغنية إعلانهما الجديد لصالح إحدى شركات المحمول والتي تحمل عنوان "أقوى ميكس" وذلك على موقع الفيديوهات"يوتيوب".
 

ويجز
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