وزير التنمية المحلية يشارك في احتفالات محافظة بني سويف بالعيد القومي

نيابة عن رئيس الوزراء ..

يشارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، صباح اليوم الثلاثاء في احتفالات محافظة بني سويف بالعيد القومي للمحافظة، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

ومن المقرر، أن تتضمن زيارة وزير التنمية المحلية للمحافظة افتتاح الكورنيش السفلي والممشى السياحي، بتكلفة حوالي ٢٠٠ مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وذلك بمشاركة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ونوابه والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة .

كما سيحضر اللواء محمود شعراوي، الاحتفالية التي تقيمها المحافظة أمام مبني الديوان العام ، والتي تتضمن استعراض طابور عرض لمركبات الوحدات المحلية والمديريات، وعروض فنية ورياضية تشارك فيها التعليم والثقافة والشباب والرياضة.

ومن المقرر أن ينقل وزير التنمية المحلية تهنئة رئيس مجلس الوزراء لقيادات وأبناء بني سويف بالعيد القومي ، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.