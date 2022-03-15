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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع كلابها.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

هاندا
هاندا

نشرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل  صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت هاندا أرتشيل في الصورة مع كلابها  مما أثار إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن انتشر خبر انفصال الممثلين التركيين ​هاندا أرتشيل​ و​كرم بورسين بشكل كبير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

حيث جاء هذا الخبر بالتزامن مع رفض هاندا أرتشيل تمثيل دور البطولة مع كرم بورسين في المسلسل الجديد، "بيني وبين العالم" قائلة انها لا تقدّم مشاهد حميمة وتتحفظ بذلك، مع موافقة زميلتها الممثلة التركية، ديميت أوزديمير على الدور و تأدية هذا المشهد مع كرم .

هاندا التواصل الاجتماعي انستجرام كرم بورسين تركي الفن مسلسل

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