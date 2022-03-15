يسري نصر الله عن اعتزال داود عبد السيد: خسارة للسينما

كشف المخرج يسرى نصر الله عن رأيه فى قرار اعتزال زميله المخرج داود عبد السيد مجال الإخراج.

وتابع المخرج يسرى نصر الله فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : اعتزال المخرج داود عبد السيد الإخراج: خسارة للسينما وله بشكل شخصي.

وأضاف يسرى نصر الله قائلاً : كان من المفروض ألا يستسلم المخرج داود عبد السيد ، وتابع ممازحا : أحنا قاعدين على قلبكم .

منورة بأهلها :

وطرحت منصة شاهد vip الحلقة التاسعة من مسلسل “منورة بأهلها”، والذي تدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة، ويقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين.

وجاءت الحلقة التاسعة من مسلسل “منورة بأهلها” لتحمل العديد من الأحداث، ومنها الكشف عن قاتل مهاب (أحمد حاتم) الأول، حيث اعترف شقيق المصارع (علي العربي) بقتله انتقاما لأخيه، الذي تم قتله على أيدي عصابة سلوى شاهين(ليلى علوي)، كما قام عادل (باسم سمرة) بالتعاون مع الضابط آدم (أحمد صلاح السعدني).

وتمكن مسلسل “منورة بأهلها” من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip، وذلك بعد طرح ثالث حلقاته.

واحتل مسلسل “منورة بأهلها” المركز الثالث في القائمة التي تضم 10 أعمال هي الأعلى مشاهدة في مصر، حيث نجح المسلسل في احتلال المركز الثالث بدلا من مسلسل “وسط البلد”، الذي كان يحتل المرتبة ذاتها.

مسلسل “منورة بأهلها” بطولة غادة عادل وليلى علوي وباسم سمرة وأحمد صلاح السعدني وناهد السباعي وأحمد حاتم وسلوى عثمان وسلوى خطاب وسلوى محمد علي، بالإضافة إلى ظهور رانيا يوسف كضيفة شرف.

تبدأ أحداث مسلسل “منورة بأهلها” باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال، والعمل من إخراج يسري نصر الله وتأليف محمد أمين راضي.