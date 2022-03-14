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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. يسري نصر الله: السيناريو جذبني لـ منورة بأهلها.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد حلاوة

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

إلهام شاهين لـ صدى البلد: دوري في بطلوع الروح يبدأ من الحلقة الرابعة
 

أكدت الفنانة إلهام شاهين انها لن تظهر فى الحلقات الأولى من مسلسل بطلوع الروح ، والمقرر أن تخوض من خلال الماراثون الرمضانى القادم .

وتابعت الفنانة إلهام شاهين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، قائلة : مسلسل بطلوع الروح  تدور أحداثه فى إطار 5 حلقات فقط ، ومن المقرر ان يبدأ دورى فى العمل الدرامى من الحلقة الرابعة . 

 

على الألفي يعلن خضوعه لعميلة جراحية: اتخلصت من مشكلة مزمنة

كشف الفنان على الألفى عن خضوعه لعملية جراحية من خلال حسابه بتطبيق إنستجرام.

ونشر على الألفى صورة من داخل المستشفى وعلق عليها: “صباح الخير .. الحمد لله رب العالمين إمبارح عملت عملية جراحية في بورسعيد وتخلصت من مشكلة كانت مزمنة بقالها وقت طويل”.

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محمد رمضان لإحدى متابعيه: انت عايزاني أشحت علشان ترتاحي

رد الفنان محمد رمضان ، عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة توتير ، علي متابعة قامت بانتقاده . 

حيث وجهت المتابعة انتقاد للفنان محمد رمضان قائلة : انزل من برجك العالي ، والناس هتحبك أكثر

 

يسري نصرالله: السيناريو دفعتنى لمنورة بـأهلها.. والشغف بالعمل مع أمين راضي


كشف المخرج  يسري نصر الله  عن العوامل التى جذبته لتـولي مهمة إخراج  مسلسل " منورة بأهلها ، والذى يعرض حالياً على منصة شاهد . 

وقال المخرج الكبير يسري نصر الله فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : لعل أولى العوامل التى دفعتنى للموافقة على العمل هو السيناريو الجيد الذى كتبه محمد أمين راضي ، والذى كنت أشعر بسعادة خلال قراءته ، فقد شعرت خلال قراءه العمل بأننى أريد  أجعل المشاهد يشاركنى تلك السعادة من خلال تقديم العمل على الشاشة . 
 

مستقرة .. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد حلاوة

كشفت ابنة الفنان أحمد حلاوة عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”.

وكتب ابنة أحمد حلاوة :" نأمل ونتعشم في كرم الله ان يتم شفاء والدي د. أحمد حلاوة ويأتي شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان ".

 

الفن يسرى نصر الله الفنانة إلهام شاهين الفنان محمد رمضان أحمد حلاوة art entertainment مسلسل بطلوع الروح

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