أخبار الفن.. يسري نصر الله: السيناريو جذبني لـ منورة بأهلها.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد حلاوة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

أكدت الفنانة إلهام شاهين انها لن تظهر فى الحلقات الأولى من مسلسل بطلوع الروح ، والمقرر أن تخوض من خلال الماراثون الرمضانى القادم .

وتابعت الفنانة إلهام شاهين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، قائلة : مسلسل بطلوع الروح تدور أحداثه فى إطار 5 حلقات فقط ، ومن المقرر ان يبدأ دورى فى العمل الدرامى من الحلقة الرابعة .

كشف الفنان على الألفى عن خضوعه لعملية جراحية من خلال حسابه بتطبيق إنستجرام.

ونشر على الألفى صورة من داخل المستشفى وعلق عليها: “صباح الخير .. الحمد لله رب العالمين إمبارح عملت عملية جراحية في بورسعيد وتخلصت من مشكلة كانت مزمنة بقالها وقت طويل”.

رد الفنان محمد رمضان ، عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة توتير ، علي متابعة قامت بانتقاده .

حيث وجهت المتابعة انتقاد للفنان محمد رمضان قائلة : انزل من برجك العالي ، والناس هتحبك أكثر



كشف المخرج يسري نصر الله عن العوامل التى جذبته لتـولي مهمة إخراج مسلسل " منورة بأهلها ، والذى يعرض حالياً على منصة شاهد .

وقال المخرج الكبير يسري نصر الله فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : لعل أولى العوامل التى دفعتنى للموافقة على العمل هو السيناريو الجيد الذى كتبه محمد أمين راضي ، والذى كنت أشعر بسعادة خلال قراءته ، فقد شعرت خلال قراءه العمل بأننى أريد أجعل المشاهد يشاركنى تلك السعادة من خلال تقديم العمل على الشاشة .



كشفت ابنة الفنان أحمد حلاوة عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”.

وكتب ابنة أحمد حلاوة :" نأمل ونتعشم في كرم الله ان يتم شفاء والدي د. أحمد حلاوة ويأتي شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان ".