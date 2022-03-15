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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسلام إبراهيم عن ملابس ويجز: وانتوا رايحين كنا إحنا راجعين

إسلام إبراهيم
إسلام إبراهيم

نشر الفنان إسلام إبراهيم صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، للمطرب ويجزمن حفله بموسم الرياض بالسعودية. 

وقال إسلام إبراهيم عن ملابس ويجز: "وانتوا رايحين كنا إحنا راجعين، قلب أخوك يا ويجز". 

اسلام ابراهيم

وأحيا مغنى الراب ويجز حفلا غنائيا مساء أمس، الاثنين، على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وواجه ويجز موجة من الانتقادات من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب إطلالته بالحفل، حيث ارتدى  شورت باللون الموف وجاكيت باللون الأخضر وقميصا باللون البيج، وهو ما وصفه الجمهور بأنه مظهر غير متناسق.

وشبه البعض إطلالة ويجز بـ الفنان الراحل سمير غانم فى مسرحية “المتزوجون”.

وما زالت أغنية “البخت” لـ ويجز تتصدَّر المركز الأول على موقع “يوتيوب” بعد 15 يوما من طرحها، حيث تخطت الأغنية حاجز الـ22 مليون مشاهدة.

وأثار ويجز جدلاً كبيراً حول موضوع الأغنية الحزينة التي تختلف عما قدمه مغني الراب مؤخرًا، من كلمات وألحان مبهجة، لكنها تؤكد تصريحاته السابقة بأنه يكتب تجاربه الشخصية.

جاء ذلك بعد حوالي شهر من تصدر النجم أحمد مكي وويجز التريند بأغنية إعلانهما الجديد لصالح إحدى شركات المحمول، والتي تحمل عنوان "أقوى ميكس"، وذلك على موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

ويجز ونورهان عيسى

وكانت البلوجر نورهان عيسى كشفت حقيقة ارتباطها بـ مغني الراب أحمد على «ويجز» ، من خلال خاصية ستورى على حسابها بموقع “إنستجرام”.

وردّت نورهان عيسى على سؤال إحدى متابعيها حول حقيقة حبها لـ ويجز .

ونشرت نورهان عيسى صورة تجمعها بويجز وعلقت عليها: "بحب أحمد على أكتر من ويجز بكتير.. أخويا الصغير".

وفتح الظهور المتكرر لمطرب الراب ويجز مع البلوجر نورهان عيسى التكهنات حول ارتباطهما.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورا لويجز مع نورهان عيسى، صديقة الفنانة هدى المفتي، وأكد بعضهم أنهما تجمعهما قصة حب، لكن ويجز لم يعلق على الأمر سواء بالنفي أو التأكيد. 

إسلام إبراهيم اخبار اسلام ابراهيم ويجز أخبار ويجز Arts Entertainment

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