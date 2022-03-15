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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقد وقعت في الفخ.. يورجن كلوب يرد على سخرية وكيل محمد صلاح

كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سخرية رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح لاعب الريدز، من تصريحاته الأخيرة بشأن تجديد عقد النجم المصري.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول آرسنال عن سخرية وكيل محمد صلاح: أنا لست متوجدا على تويتر، لذلك هذا شيء جيد".

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وتابع كلوب:" لم يكن يجب علي أن اتحدث عن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح، لقد وقعت في الفخ وصنعت عناوين للصحف من تصريحاتي، وهذا آخر شيء أريد القيام به خلال مؤتمر صحفي لي".

وواصل كلوب:" لست قلقا بشأن ملف تجديد عقد محمد صلاح، الطرفان على اتصال بشأن التجديد".

وأثار كلوب الجدل الجمعة الماضية، بتصريحات حول ملف تجديد عقد محمد صلاح، حيث قال:" يتوقع “مو” أن يكون هذا النادي طموحا، لقد فعلنا ما بوسعنا بشأن التجديد ولا يمكننا فعل أكثر من ذلك، القرر الأخير في يد اللاعب".

وسخر الكولومبي رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح  من تصريحات يورجن كلوب بنشر عدد من الرموز التعبيرية الضاحكة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

 

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم:

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي"بريمرليج"  هذا الموسم، برصيد 20 هدفا، وبفارق  8 أهداف عن زميله في الريدز دييجو جوتا والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللذان يتواجدان في المركز الثاني.

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 8 أهداف بالتساوي مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وخلف روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ متصدر الترتيب بـ 12 هدفا، وسيباستيان هالير صاحب المركز الثاني بـ 11 هدفا.

ولعب محمد صلاح مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كانت أمام تشيلسي “النهائي”، وسجل ركلة ترجيح، وساهم في تتويج فريق باللقب الأول له هذا الموسم 2021 - 2022.

 

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