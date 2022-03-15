حملات تموينية وتفتيشية لمتابعة توافر السلع بقري أبو قرقاص في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، كلا في نطاق مركزه، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، برصد محتكري السلع والمواد الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، انه تم تنفيذ عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة على المحال التجارية والبقالة والمطاعم، بقري اتليدم وسفاى وبنى حسن وابو قرقاص البلد ، وذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ بضرورة المرور والمتابعة للمحلات التجارية والبقالة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من غلاء التجار واحتكار وتخزين السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.