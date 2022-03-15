نجوم فضحوا فبركة مقالب رامز.. كيف وقعوا بألسنتهم ؟

اعتاد الفنان رامز جلال، على تقديم برنامج المقالب الخاص به، كل عام خلال شهر رمضان الكريم، حيث يستضيف أحد المشاهير، ويؤدي مقالبه الشهيرة، على مدار الشهر، إلا أن الجماهير كانت توجه له ولضيوفه الانتقادات بسبب إعلان أن الضيوف لا يعلمون طبيعة البرنامج الذين يذهبون لتصويره.

وجهت العديد من الانتقادات لبرامج المقالب لـ رامز جلال خلال شهر رمضان، أبرزها إدراك المشاهدين أن الضيوف تمثل المفاجأة، وأنهم على علم بطبيعة المقلب والبرنامج، ولم يقتصر الأمر على تخمين المشاهدين بل اعترف عدد من الضيوف بعلمهم بحقيقة البرنامج.

مشاهير فضحوا فبركة مقالب رامز

- أمينة

أمينة

اعترفت الفنانة أمينة بأنها كانت حامل في شهرها الثالث عندما شاركت في برنامج المقالب ل رامز جلال، خلال شهر رمضان، لكنها لم تخبر فريق العمل، خوفًا من منعها في المشاركة، ما يدل على علمها بحقيقة البرنامج.

- كندة علوش

كندة علوش

رفضت الفنانة السورية كندة علوش، المشاركة في برنامج « رامز قرش البحر»، حيث اتصل بها أحد أفراد فريق العمل، وأخبرها بطبيعة البرنامج، ودعاها للمشاركة إلا انها رفضت لأنها تكره هذه النوعية من البرامج.

- الشاب خالد

الشاب خالد

بينما كان المطرب الشاب خالد، في أحد اللقاءات التليفزيونية، صرح بأن ظهوره في برنامج رامز جلال كان بالاتفاق، ولم تكن المرة الأولى التي يدعوه فيها فريق العمل للمشاركة في البرنامج، حيث دعوه من قبل لكنه كان منشغلاً، وفي عام مشاركته كانت المرة الثانية التي يدعونه فيها.

- عبد الباسط حمودة

عبد الباسط حمودة

أكد المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في احد اللقاءات التليفزيونية أنه لم يتعرض لأي مقلب من رامز جلال، وأن كل شئ تم بينهم بالاتفاق خلال مشاركته في «رامز قرش البحر».

- مصطفى خاطر

مصطفى خاطر

ما يدل على أن الفنان مصطفى خاطر كان على علم بمقلب رامز جلال، هو ظهوره بالميكرفون معلق على قميصه بعد أن انتهى من لقاءه مع نيشان، وذهب إلى رحلة السفاري في برنامج « رامز تحت الأرض»، فمن الطبيعي أن يخلع الميكرفون بعد انتهاء اللقاء، لكنه لم يفعل ذلك.

- إيناس الدغيدي

ايناس الدغيدي

أعترفت المخرجه إيناس الدغيدي بانها كانت على علم بمقلب رامز جلال قبل مشاركته في البرنامج، حيث جلست مع فريق الإعداد واتفقت على نوعيه الملابس، والكلام الذي ستقوله أثناء تنفيذ المقلب، ليكون رد فعلها مضحكًا.