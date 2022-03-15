قتلها زوجها في شهر العسل.. التصريح بدفن جثة عروس قليوب

أسرتها تطالب بالقصاص

صرحت نيابة قليوب بدفن جثمان زوجة لقيت مصرعها على يد زوجها عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة والتي لقيت حتفها على يد زوجها بعد أن سدد لها عدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم لتلفظ أنفاسها الأخيرة.

وكانت الأجهزة الأمن في القليوبية قد نجحت فى كشف غموض العثور على جثة فتاة عثر على جثتها داخل أحد العقارات بمنطقة بلقس دائرة مركز شرطة قليوب حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بطعنها عدة طعنات في الظهر إثر مشادة بينهما وتركها غارقة في دمائها وهرب تم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وألقى القبض على المتهم ووالدة المجنى عليها كون القتيلة قاصرا وتم زواجها فى سن صغيرة وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وكان تلقى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب قد تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فتاة داخل أحد العقارات بناحية قرية بلقس وبها عدة طعنات في الظهر وجرى إخطار اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية ونقلت الجثة إلى مستشفى قليوب، وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة قاصر ومتزوجة من أحد الأشخاص وقامت والدتها بتزويجها بعد وفاة والدها وبعد زواجها بحوالى 20 يومًا فقط دبت الخلافات بينها وبين الزوج فقام على إثر ذلك بطعنها بالسكين عدة طعنات وفر هاربًا.

وطالبت أسرة المجنى عليها بالقصاص من زوجها المتهم الذى تشاجر معها عندما طلبت منه مبلغ 5 جنيهات لشراء بعض متطلبات المنزل إلا أنه رفض وتشاجر معها وطعنها بالسكين في ظهرها، كما أن المجنى عليها متزوجة يوم 25 فبراير من المتهم ولم يمر على زواجها قرابة 20 يوما دبت بينهما الخلافات وأنها تركت منزل الزوجية قبل الحادث بيوم واحد، وتم عودتها له مرة أخرى وفي اليوم التالي تشاجر معها وطعنها حتى الموت.