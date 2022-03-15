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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب صن داونز ينتقد الاتحاد الجنوب إفريقي : نريد أن نكون مثل مصر والأهلي

صن داونز
صن داونز

انتقد  مانكوبا مانجيثي المدير الفني لنادي صن داونز، اتحاد الكرة في جنوب إفريقيا بسبب مباراة الأهلي في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولعب صن داونز مع الأهلي يوم، السبت الماضي، وأعاد تكرار فوزه بهدف نظيف أحرزه المهاجم، بيتر شالوليلي، ولكن هناك شيء يزعج منقيثي رغم تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى.

وكشف مانجيثي عما يزعجه في تصريحات نقلتها صحيفة "Dispatch Live" الجنوب إفريقية، وقال: "أعتقد أن الاتحاد الجنوب إفريقي يجب أن يعيد النظر في أعداد الجماهير".

وتابع: "كانت هناك بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، وحضرت الجماهير بكثافة في المدرجات".

وأضاف: "جنوب إفريقيا بها أعداد كبيرة قد تلقت لقاح فيروس كورونا، نعتقد أن لدينا إمكانيات تؤهلنا لتنظيم أفضل من بلدان كثيرة، يجب أن تزداد أعداد الجماهير".

وواصل تصريحاته: "لا يوجد خطر اليوم من فيروس كورونا، عندما سافرنا لمواجهة الأهلي في القاهرة، كان هناك 5000 مشجع في المدرجات لكن هنا لم يحضر سوى 2000 مشجع فقط".

واستمر: "نحتاج إلى الدعم الجماهيري في دوري أبطال إفريقيا، لكنني أعتقد أيضًا أنه حتى في الدوري الجنوب إفريقي نحتاج للسماح بعدد أكبر من الجماهير، نريد أن نكون مثل مصر والكاميرون في أمم إفريقيا".

وأكمل: "يبدو أن المهم الآن هو التأكد من زيادة اشتراكات الناس للبث الفضائي، لمشاهدة المباريات في المنزل بدل من العمل على عودتهم إلى المدرجات".

وأتم: "أنظروا كما كان لطيفًا حضورهم أمام الأهلي، نريد أن تكون الأجواء هكذا دائمًا في جميع مبارياتنا، يجب إعادة النظر من المسئولين في ذلك الأمر، لأنني اعتقد أننا وصلنا لمرحلة أن نخدع أنفسنا".

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